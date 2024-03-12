Her gün yeni bir rekor! Gram altın 2 bin 45 liraya kadar çıktı Gram altın, bugün yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü. Günün kapanışına yaklaşırken ise gram altın 2 bin 165 liradan alıcı buldu.

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Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugüne önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 178 dolardan başladı.

Ons altın, günün son saatlerinde 2 bin 165 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içinde ise gram altın rekor tazeleyerek yatırımcılarını sevindirdi.

Gram altın bugün 2 bin 420 liraya kadar yükseldi

Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen gram altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gram altın yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.

Gram altın kapanışa yakın 2 bin 231 lira olurken, çeyrek altın 3 bin 782 liraya, Cumhuriyet altını 15 bin 415 liraya, tam altın 15 bin 116 liraya ve yarım altın ise 7 bin 558 liraya kadar yükseldi.

"Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin liradan satılıyor"

Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş'in konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle: