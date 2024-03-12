Her gün yeni bir rekor! Gram altın 2 bin 45 liraya kadar çıktı

Dün yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 183 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugüne önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 178 dolardan başladı.
Ons altın, günün son saatlerinde 2 bin 165 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Yurt içinde ise gram altın rekor tazeleyerek yatırımcılarını sevindirdi.
Gram altın bugün 2 bin 420 liraya kadar yükseldi
Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen gram altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gram altın yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.
Gram altın kapanışa yakın 2 bin 231 lira olurken, çeyrek altın 3 bin 782 liraya, Cumhuriyet altını 15 bin 415 liraya, tam altın 15 bin 116 liraya ve yarım altın ise 7 bin 558 liraya kadar yükseldi.
"Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin liradan satılıyor"
Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş'in konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle:
Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu’daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor. Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2 bin 420 lira, çeyrek altın 4 bin lira, tam altın 16 bin liradan satılıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış