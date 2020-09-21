Hizmet ihraç edenler de 'Kolaydestek' uygulamasına dahil edildi

Ticaret Bakanlığı, firmaların desteklere daha kolay ulaşması için hayata geçirdiği 'Kolaydestek.gov.tr' uygulamasına hizmet ihracatı yapılan sektörleri de ekledi.

Ticaret Bakanlığı, pek çok konuda dijital uygulamaları devreye sokarak, iç, dış ticaret ve gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, harcanan zaman ve maliyetin azaltılması, güvenli ve kayıtlı ticaretin artırılması için zemin hazırlıyor.

UYGULAMA, 2018 YILINDA FAALİYETE GEÇTİ

Bakanlık, dijital uygulamaları arasında ilk olarak 2018 yılında hayata geçirdiği kolaydestek.gov.tr internet sitesi ile firmalara verilen destekleri derleyerek, şirketlerin bunlara ulaşmasını ve yararlanmalarını daha kolay hale getirdi.

AMAÇ BÜROKRASİNİ AZALTMAK

Yapılan değerlendirmelerde firmaların önündeki büyük bir bürokrasi yumağı çözülmüş oldu.

Bakanlık internet sitesine şimdi de "Hizmet ihracatı" bölümünü ekledi. Böylelikle sağlık turizmi, lojistik ve eğitimden bilişime, yönetim danışmanlığına kadar pek çok farklı sektörün ihtiyaçlarına yönelik birçok destek mevzuatında yerini aldı.

UYGULAMADAN 336 BİN FİRMA YARARLANDI

Kolaydestek’te devlet desteklerinin yanı sıra yurt dışında müşteri bulmak ve pazarı öğrenmek, ürün kalitesi ispatına yönelik belge satın almak, müşteriye uygun kredi kullandırmak, küresel firmalarla çalışmak ve e-ticaret sitelerine üye olarak mal satmak gibi başlıklar da ihracatçılara rehber oluyor.

Bugüne kadar 336 bini aşkın firmanın faydalandığı sitede yer alan her destek, görseller ve animasyonlarla açıklanıyor.

BAŞVURU SÜREÇLERİ KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİYOR

Firmaların destekler hakkında daha kolay bilgi edinmesi ve başvuru süreçleri adım adım görülüyor. Başvuru evrakı doğrudan indirilebilirken desteklerle ilgilenen tüm personelin iletişim bilgilerine ulaşılabiliniyor.