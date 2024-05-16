Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 6,8 arttı Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,0 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık aynı kaldı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)