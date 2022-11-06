Hububatta aylık ihracat 1 milyar doları geçti

Gıda krizinin hakim olduğu bir zaman dilimi yaşıyoruz. Türkiye'nin üretimini artırdığı hububat ve bakliyatta da aylık ihracat 1 milyarı aşarak yüzde 16,5 artış gösterdi.

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden olan hububat sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ekim ayı ve 10 aylık ihracatı hakkında bilgi verdi.

Hububat sektörünün Türkiye geneli ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,5 artışla, 1 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca ihracat ocak-ekim döneminde ise yüzde 27,8 artışla 261,8 milyon dolara çıktı.

Irak, ABD ve Suriye en çok hububat gönderilen ülkeler arasında yer aldı

Ekim ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Suriye olurken, İHBİR’in ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise sırasıyla ABD, Irak ve Cezayir oldu.

En fazla şeker ve şeker mamulleri gönderildi

Mal grupları olarak bakıldığında, İHBİR’de en fazla ihracat, 62,7 milyon dolarla şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, diğer gıda müstahzarları 52,07 milyon dolarla ikinci sırada, 48,8 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı.

Ekimde hububat sektörünün Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 246,9 milyon dolarla pastacılık ürünleri olurken, ikinci sırada 205,08 milyon dolarla bitkisel yağlar, üçüncü sırada ise 174,15 milyon dolarla değirmencilik ürünleri yer aldı.

Hedef 13 milyar dolarlık ihracat

AA'nın haberine göre, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, 2022 yılını rahatlıkla 13 milyar dolar ihracatla kapatabileceklerini aktardı.