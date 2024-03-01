Hurda altınların yeniden ekonomiye kazandırılması planlanıyor Dünyadaki altın yataklarının durumu ve bazı rafinerilerin politikaları gereği madenlerden çıkartılan altınlar değil daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınlar da ham madde olarak kullanılmaya başlanıyor.

İHA

Son zamanlarda birçok işletme, kaynaklarının gerektiği kadar tüketilmesi anlamına gelen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine çalışıyor.

Bu akıma altın rafinerileri de dahil oldu.

Hurda nitelikteki altınları işleyerek yeniden ekonomiye kazandırmak için bir çalışma yürütülüyor.

Ayrıca bu zamana kadar dünya üzerindeki altın madenlerinden çıkartılan altın miktarının 200 bin tondan biraz fazla olduğu biliniyor. Keşfedilen rezervlere göre halen yer altında 53 bin ton civarında altın madeni olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin de rafinerilerin çalışma biçimlerini yeniden şekillendiriyor.

Hurda ve yastık altındaki altınlar ham madde olacak

Türkiye’nin lisanslı 13 altın rafinerisinden biri, rafinerilerinde madenlerden yeni çıkan altınları değil daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları da ham madde olarak kullanacaklarını açıkladı.

"Geri değil ileri dönüşüm"

Rafineriden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ancak biz ‘ileri dönüşüm’ üzerine çalışıyoruz. Yani eski ve kullanılmış malzemelerin bir kez daha kullanılmasından ziyade yeni bir eşyaya dönüştürülmesini ve çok daha uzun süreler kullanılmasını hedefliyoruz.

"Yeni çıkan altınları kullanmayacağız"

Bu nedenle rafinerimizde de madenlerden yeni çıkan altınları değil daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları ham madde olarak kullanacağız.

“Yeşil altın üretimi konusunda herhangi bir ham madde sıkıntısı yaşanmayacak”

Ürettiğimiz altınların rengi sarı olsa da bu üretim biçimiyle tamamen yeşil altın olacaklar. Bu zamana kadar dünya üzerindeki altın madenlerinden çıkartılan altın miktarı 200 bin tonun biraz üzerinde. Keşfedilen rezervlere göre halen yer altında 53 bin ton civarında altın madeni olduğunu tahmin ediliyor. Bu rakamlar sadece bizim değil, tüm rafinerilerin bizim yolumuzdan gelmesi halinde bile yeşil altın üretimi konusunda herhangi bir ham madde sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)