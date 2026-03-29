Hürmüz Boğazı krizi küresel gübre piyasasını sarstı: Fiyatlar hızla yükseliyor

Orta Doğu’da artan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kısıtlamaları, küresel gübre arzında ciddi bir daralma riskini beraberinde getirdi.

Dünyanın en kritik enerji ve ticaret geçiş noktalarından biri olan boğazdaki tanker trafiğinin büyük ölçüde azalması, gübre üretimi ve dağıtımını doğrudan etkiledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tanker trafiğindeki yüzde 90’a varan düşüşün küresel gıda sistemi için önemli bir risk oluşturduğunu açıkladı.

Uzmanlar, bu durumun tarımsal üretimde maliyetleri artırarak gıda fiyatlarını küresel ölçekte yükseltebileceğine dikkat çekiyor.

ENERJİ MALİYETLERİ, ÜRETİMİ ZORLUYOR

Gübre üretiminde en önemli girdilerden biri olan doğal gaz fiyatlarının yükselmesi, sektördeki maliyet baskısını artırdı. Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksaklıklar ve enerji altyapısına yönelik saldırılar, özellikle Körfez bölgesindeki üretim tesislerini olumsuz etkiledi.

Katar merkezli enerji şirketi QatarEnergy’nin bazı LNG tesislerinde üretimi durdurması, küresel gübre üretiminde zincirleme etki yarattı. Bu gelişmenin ardından Hindistan ve Bangladeş’te bazı stratejik gübre fabrikalarının faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

GÜBRE FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Piyasalar arz sıkıntısına hızlı tepki verdi. Şubat sonunda ton başına 482 dolar seviyesinde olan Orta Doğu çıkışlı üre fiyatları, mart ayı sonuna gelindiğinde yaklaşık yüzde 56 artarak 750 dolar seviyesine ulaştı.

Analistler, krizin uzaması halinde azot bazlı gübre fiyatlarının iki katına çıkabileceği, fosfat fiyatlarında ise yüzde 50’nin üzerinde artış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu durumun, halihazırda yüksek maliyetlerle mücadele eden tarım sektörünü daha da zorlayabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL TARIM RİSK ALTINDA

Uzmanlara göre üreticiler ya yüksek maliyetli gübre kullanmayı göze alacak ya da daha az gübre kullanımı nedeniyle rekolte düşüşü riskini üstlenecek. Her iki senaryonun da küresel gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

BÜYÜK ÜRETİCİLER KRİZİN MERKEZİNDE

Dünya tarımının önemli aktörleri de gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Hindistan, gübre ihtiyacının önemli bölümünü Körfez bölgesinden sağlarken, Brezilya soya üretiminde kullandığı gübrenin büyük kısmını Hürmüz rotası üzerinden temin ediyor.

Enerji ve üretim kısıtlamaları nedeniyle Bangladeş’te bazı kamu gübre fabrikalarının faaliyetleri askıya alınırken, Afrika’daki birçok ülkenin gıda güvenliğinin de bu gelişmelerden olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.

FAO'DAN KÜRESEL UYARI

FAO Başekonomisti Maximo Torero, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunlarının yalnızca enerji değil, küresel tarım üretim zincirini de tehdit ettiğini belirterek, durumun “sistematik bir şok” niteliği taşıyabileceğini söyledi.

Torero, çatışmaların kısa sürede sona ermesi halinde dahi piyasalardaki maliyetlerin normale dönmesinin birkaç ay sürebileceğini ifade ederek, krizin uzaması durumunda gıda ve enerji tedarik zincirlerinde daha ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İHRACAT KISITLAMALARI, KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Küresel arz sıkıntısına karşı bazı büyük üreticiler de iç piyasayı korumak amacıyla ihracat kısıtlamalarına yöneliyor. Rusya amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdururken, Çin de bazı gübre türlerinin ihracatını askıya aldı.

Uzmanlar, bu adımların küresel gübre piyasasındaki daralmayı daha da derinleştirebileceğini ve tarım sektöründe yeni bir maliyet dalgasını tetikleyebileceğini belirtiyor.