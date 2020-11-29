IATA: Hava yolcu trafiği, 2024'e kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyecek

Kanada merkezli kuruluş, 2019 yılı seviyelerine dönüş için 4 yıllık bir sürenin gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınından ciddi derecede etkilenen hava yolu şirketleri, yeniden normale dönmenin hesaplarını yapıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs krizinin, küresel hava yolu endüstrisini 2020'de hayatta kalmak için "savaşmaya" zorladığını bildirdi.

Salgının ekonomik zararına değinen ve sektörün karşı karşıya kaldığı zorluğa dikkat çeken IATA, "Endüstri 2021'e kadar büyük kayıplar yaşamaya devam edecek." açıklaması yaptı.

"MALİYETLER AZALDI AMA GELİRLER DE DÜŞTÜ"

Kanada merkezli kuruluşun CEO'su Alexandre de Juniac, "Bu kriz yıkıcı ve amansız. Hava yolları maliyetlerini yüzde 45,8 azalttı ancak gelirleri yüzde 60,9 düştü. Sonuç olarak, hava yolları bu yıl taşınan her yolcu için 66 dolar kaybedecek ve toplam 118.5 milyar dolar net zarar olacak.

Bu zarar, 2021'de 80 milyar dolar azalacak. Ancak gelecek yıl 38,7 milyar dolar kaybetme ihtimali kutlanacak bir şey değil." dedi.

2024 YILI İŞARET EDİLDİ

2020'ye kıyasla 2021 yılında bir düzelme öngörülse bile iyileşmeye giden yolun uzun ve zor olmasının beklendiği kaydedildi.

IATA, yolcu sayısının en erken 2024 yılına kadar 2019 seviyelerine dönmesinin beklenmediğini belirterek, iç hat uçuşlarındaki yükselişin uluslararası seferlerden daha hızlı olacağını aktardı.