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AA & Ensonhaber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde, 7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını ifade etti.

28 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAREKOD ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Gıda işletmelerinde en son ne zaman denetim yapıldığı bilgisine vatandaşların ulaşması için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Yumaklı, Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşların kontrol yapabileceğini söyledi.

Yumaklı, işletmeye ait denetim sonuçlarının uygulamada gösterileceğini ifade ederek, "Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak." dedi.

"TOHUMDAN SOFRAYA HER AŞAMADA AKTİF ROLDEYİZ"

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında aktif rol aldıklarını vurgulayarak, bu süreci üç ana başlık altında topladı:

Birincisi, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri; ikincisi, tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları; üçüncüsü ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizmasıdır.

Gıdanın güvenilir olmasının, üretimin başladığı ilk noktadan itibaren titizlikle izlenip takip edilmesiyle mümkün olduğunu belirten Yumaklı, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak için güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını aktardı.

81 İLDE KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ

"Türkiye genelinde 81 ilimizde kapsamlı denetim sistemimiz bulunuyor" diyen Bakan, 41’i kamuya ait, 107’si özel olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarının hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca, 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin görev yaptığını dile getirdi:

81 ilimizde güçlü bir denetim alt yapımız var. 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarımız hizmet veriyor. Gıdaya yönelik 15 AR-GE merkezimiz var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlimiz iş başında. Bu güçlü altyapıyla, 2024 yılında 1,3 milyondan fazla denetim yaptık. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptık. Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık, 301'i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

PESTİSİTLE MÜCADELE

Pestisitlerle ilgili yürütülen dezenformasyona da değinen Yumaklı, şunlar söyledi:

Halkımızı paniğe sevk eden, çiftçilerimizi haksız yere hedef gösteren söylemleri doğru bulmuyoruz. Avrupa Birliği ile tam uyum içindeyiz ve şimdiye kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladık.

Yumaklı, hasat öncesi ve sonrası süreçlerde, hal ve paketleme tesislerinde titizlikle denetim yaptıklarını ifade etti. Son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü gerçekleştirildiğini belirten Bakan, pestisit kalıntılarının yüzde 35 oranında azaldığını vurguladı:

İhracatta geri dönen ürün oranı binde bir seviyesinde. Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin piyasaya sürülmesine kesinlikle izin vermiyoruz, bu ürünleri ya imha ediyoruz ya da enerji üretiminde değerlendiriyoruz.

Üreticiler, çiftçiler ve ihracatçı birlikleriyle koordineli çalıştıklarını belirten Yumaklı, pestisit kullanımı konusunda eğitim ve yayım faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının tüketiciler tarafından kolayca takip edilmesini sağlamak amacıyla karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan, “Tarım Cebimde uygulaması üzerinden vatandaşlarımız işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini görebilecek. 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğu başlayacak” dedi.

Etkinlikte söz alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşılması için yapılan çalışmaların ve tüketici bilincini artırmaya yönelik projelerin önemine değindi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı ve sektörün üzerindeki sorumluluğun bilincinde olması gerektiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek, yerel üreticilerle sohbet etti.