İbrahim Yumaklı: 156 Yerel Eylem Grubu'nun tamamı desteklenmeye hak kazandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 6'ncı Başvuru Çağrı Dönemi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 156 Yerel Eylem Grubu'nun desteklenmeye hak kazandığını duyurdu.

"156 YEG DERNEĞİ YÜZDE 100 GİBE İLE DESTEKLENECEK"

Yumaklı paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ÖNÜNÜ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri’nin uygulandığı günden bu yana 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar TL hibe desteği sağlanmış oldu. Çiftçilerden STK'lara, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki YEG aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejileri belirlenecek ve uygulanacak.



IPARD II Döneminde olduğu gibi IPARD III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz.