İbrahim Yumaklı: 2024'te 527 sulama tesisi hizmete sunulacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bugün katıldığı DSİ seminerinde bu yıl hizmete geçirilmesi hedeflenen su ve sulama tesisi sayısını verdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) "Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri"nde yaptığı konuşmada, hayatın kaynağı olan suyun hayatın devamlılığı için de bir o kadar önemli olduğunu söyledi.

Yumaklı, dünya tarihine bakıldığında bütün medeniyetlerin su kaynaklarının hemen yanında kurulduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu anlamda, suya sahip olmak, hem ülkeler hem de milletler için stratejik öneme sahip. Biz de ülke olarak ekonomik kalkınmamızın en önemli unsuru olan suyu stratejik alan olarak ele alıyor ve stratejik olarak yönetiyoruz.

"Tarım, sanayi ve enerji sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç var"

Türkiye'nin ekonomisinin üçlü sacayağı olan tarım, sanayi ve enerji sektörlerinin sürdürülebilirliği için suya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu açıklamayı yaptı:

Bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. İşte bu ihtiyacı tecrübe ve bilgi birikimiyle yöneten kurumumuz DSİ'dir. Yaptığı projeler ve çalışmalarla hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen bir kuruma sahibiz.

"DSİ, ülkenin en büyük yatırımcı kurumlarından"

Yumaklı, DSİ'nin ülkenin en büyük yatırımcı kurumlarından olduğunu belirterek, "DSİ, bugüne kadar sulama, enerji, içme suyu, toplulaştırma ve taşkın koruma amaçlı binlerce projeyi hayata geçirdi." dedi.

"Son 21 yılda 10 binden fazla projeye imza attık"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, son 21 yılda 2,4 trilyon lira kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attıklarını söyledi. Yumaklı, gelecek dönemde küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı başta olmak üzere suyun geleceğinin yeni normal çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

2024 yılı 527 su ve sulama tesisi hedefi

Yumaklı, su israfının önüne geçilmesinin hayati bir mesele olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

2024 yılında 527 su ve sulama tesisini daha aziz milletimizin hizmetine sunma hedefimizi ortaya koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için büyük gayret sarf etmeliyiz.

"Tarımda basınçlı sulama şebekeleri devam edecek"

Su kaynaklarının doğru yönetiminin önemine işaret eden Yumaklı, ülkede suyun en çok tüketildiği sektör olan tarımda basınçlı sulama şebekelerinin hayata geçirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, yapay zeka da dahil olmak üzere her türlü akıllı uygulama ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi, taşkınlara karşı son derece hassas olunması gerektiğini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)