İbrahim Yumaklı: 500 bin euroya kadar sulama harcamalarına yüzde 75 hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında sulama sistemlerine hibe verildiğini belirterek, "Bu kapsamda, 500 bin euroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni tarımsal üretimin her aşamasında yaygınlaştırmaya devam ettiklerini bildirdi.

DAHA ÖNCE SULAMA DESTEĞİ SADECE SERALARA VERİLİYORDU

Daha önce yalnızca sera projeleri için verilen sulama sistemi desteklerinin IPARD III Programı ile artık açık alanda da geçerli hale geldiğini vurgulayan Yumaklı, "Bu kapsamda, 500 bin euroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi artırırken diğer yandan su kaynaklarımızı koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE VE ATIK SU YÖNETİMİ YAPANLARA EK DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, sağlanan desteklerle boom, damlama, tamburlu, yağmurlama ve pivot sulama sistemleri yatırımları yapılabiliyor.

MAKSİMUM 500 BİN EURO DESTEK

Sulama sistemleri içeren projeler için de geçerli olmak üzere ilgili tedbir kapsamında minimum 5 bin euro, maksimum 500 bin euro destek miktarı söz konusu olup, yüzde 60 hibe desteği sağlanıyor.

DESTEKLERE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu desteklere gerçek ve tüzel kişilikler başvurabiliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami destek oranı yüzde 75'i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı daha veriliyor.