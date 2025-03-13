İbrahim Yumaklı: Çiftçilere 2,5 milyon TL destek ödemesi yarın hesaplarda

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere tarım ve hayvancılık desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 595 milyon 192 bin TL destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesabına yatırılacağını bildirdi.

İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda üretime destek, ülkeye bereket olduklarını belirterek, "2 milyar 595 milyon 192 bin TL destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK TUTARLARI

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hubutat için 2 milyar 565 milyon 686 TL, kırsal kalkınma yatırımı için 29 milyon 354 bin 273 TL olarak belirlendi.