İbrahim Yumaklı: IPARD 3 ile 1,5 milyar euroluk yatırım ülkemize kazandırılacak Depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki yeni desteği açıklayarak, tarım konusunda girişimde bulunacakların TKDK ofislerini ziyaret etmelerini önerdi.

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DHA

Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) 3 tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada, IPARD 3 programı finansmanının toplam 786 milyon euro olduğunu belirtti.

Yumaklı, burada sektöre yatırım yapmak isteyen bütün girişimcileri bir hatırlatmada bulunarak tesis kazandıran, üretim yapan, emeğini, gayretini fedakarlığını vermek isteyen herkesin yanında olacaklarını vurguladı.

"Program daha önce 42 ilde uygulandı"

Programda konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, IPARD programlarının daha önce 42 ilde uygulandığını söyledi.

"IPARD 3, 81 ilde hayata geçilecek"

Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan görüşmeler sonucunda IPARD 3’ün 81 ilde hayata geçileceğini belirterek, şunları söyledi:

2024 yılından itibaren tam 7 yıl sürecek olan IPARD 3 programı, önceki IPARD programlarında olduğu gibi büyük bir başarıyla tamamlanacaktır, buna hiçbir kuşkumuz yok. Özellikle bu zor günlerde bile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları bu projede bizlerle birlikte destek verdiler ve eş finansman rakamını mümkün olduğu kadar yukarıda tutmaya gayret ettik, 786 milyon euroluk bir tutar gelişti.

"1,5 milyar euroluk bir yatırım ülkemize kazandırılacak"

Allah nasip ederse bu tutarın yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize, üretici temsilcilerimize aktarılmasıyla birlikte yaklaşık 1,5 milyar euroluk bir yatırımın ülkemize kazandırılacağını düşünüyoruz.

"40 bin kişilik istihdam"

Elbette ki bu yaklaşık minimum 40 bin kişilik bir istihdamı bize göstermektedir. Tabii bu programın uygulanacağı illerde TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ofisleri açıldı ve ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Ben, Kahramanmaraş’tan bütün girişimcilerimize tarımsal üretim yapmak isteyen, tarımsal üretimin bütün süreçlerinde yer almak isteyen kimler varsa onlara duyuruyorum.

"TKDK ofislerimizi ziyaret edin"

Lütfen TKDK ofislerimizi ziyaret edin, kafanızdaki projeyi onlarla paylaşın, onların yönlendirmelerini alın, son derece önemli. Elbette IPARD 3 programıyla tarım, gıda sektörleriyle kırsal alanın gelişmesini, ilerlemesini hep birlikte sağlayacağız inşallah. Yerel yönetimlerimizin faydalanacağı kırsal altyapı tedbirlerinin de IPARD 3 programı içerisinde yer aldığını ifade etmiş olayım farklı sektörlerle beraber.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)