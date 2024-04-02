İbrahim Yumaklı: IPARD-II kapsamında 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacak

ensonhaber.com

IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında "Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine" yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 45 proje toplam 210,6 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Verilen bilgilere göre, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında yaklaşık 380,7 milyon TL tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

IPARD-II destekleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında IPARD-II desteklerini şu ifadelerle açıkladı:

Üretimi ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.



IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacak.



Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında;



Desteklenen proje sayısı 379’a,



Hibe tutarı ise 1,2 milyar TL’ye ulaşmış oldu.



Hayırlı, uğurlu olsun.