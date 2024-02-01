İbrahim Yumaklı: IPARD-II Programı kapsamında 195 milyon lira hibe verilecek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-II Programı kapsamında 56 projenin daha desteklendiğini hatırlatarak, bugüne kadar desteklenen proje sayısı ve miktarı ile ilgili bilgi verdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısının 335'e, hibe tutarının ise 948 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu (TKDK) etiketleyerek, IPARD-II Programı çerçevesinde değerlendirilen projeler ve bunlara sağlanan hibelere ilişkin bir bilgilendirmede bulundu.

"56 projeye 195 milyon hibe sağlanacak"

Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmeyi yaptı:

IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 364 milyon lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

"Desteklenen proje sayısı 335'e çıkacak"

Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)