İbrahim Yumaklı: Mavi Vatan’daki tecrübemizi okyanuslara taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde "Gözlemci Ülke" statüsünün onaylandığını ve hedefin orta vadede "Tam Üye" olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE, HİNT OKYANUSU TON BALIĞI KOMİSYONU’NA ‘GÖZLEMCİ ÜLKE’ SEÇİLDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun." diyerek paylaştığı mesajında, şu bilgileri verdi:

Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde "Gözlemci Ülke" statümüz oy birliğiyle kabul edildi.



Hedefimiz: Orta vadede "Tam Üye" olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak, uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.