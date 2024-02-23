İbrahim Yumaklı: Nevşehir'e 16,2 milyar lira tarım, orman ve su yatırımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için bulunduğu Nevşehir'e yatırımlarla ilgili bir mesaj paylaştı.
Paylaşımda, Nevşehir'e son 21 yılda 16,2 milyar liralık yatırım yapıldığı ve tarımsal desteklerin 18 kat artırıldığı bilgisi yer aldı.
Bakan Yumaklı, mesajında yatırımları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
Medeniyetler beşiği, Anadolu'nun göz bebeği Nevşehir için yatırımlarımız artarak devam edecek.
Tarım, orman ve su yatırımları
Bakan Yumaklı, paylaşımında Nevşehir'e yapılan yatırımların kategorilerini şöyle aktardı:
Baraj, gölet ve sulama başta olmak üzere 58 adet tesis hizmete alındı.
17 bin hektar arazide çalışma yapılarak 20,3 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu.
552 tarımsal ve kırsal kalkınma projesi için 1,3 milyar TL'si hibe olmak üzere 2,6 milyar TL'lik yatırım yapıldı.
173 bin dekar alanda arazi toplulaştırması yapıldı.
ORKÖY desteklerinden 221 aile faydalandı.
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