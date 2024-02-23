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İbrahim Yumaklı: Nevşehir'e 16,2 milyar lira tarım, orman ve su yatırımı yapıldı

İbrahim Yumaklı: Nevşehir'e 16,2 milyar lira tarım, orman ve su yatırımı yapıldı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçisinden üreticisine, oda ve birliklerden kooperatiflere kadar geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiği Nevşehir'e yapılan tarım, orman ve su yatırımı hakkında bilgi verdi.