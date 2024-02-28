İbrahim Yumaklı: Organize tarım bölgeleri Ağrı, Aydın ve Denizli'de faaliyete geçti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da yaptığı açıklamada; Aydın, Ağrı ve Denizli'de organize tarım bölgelerinin faaliyete geçtiğini aktardı.

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Kastamonu'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, verdiği demeçte, tarımla ilgili Organize Tarım Bölgeleri'nin önemine dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'de "organize tarım bölgeleri" kavramının yeni olduğunu ve toplamda bu tanıma uyan 60 bölgenin bulunduğunu belirtti.

Yumaklı, verdiği demeçte şu bilgileri paylaştı:

Tüm amacımız tarımsal üretimin ihtiyaca yönelik gelişmesi. Aydın, Ağrı ve Denizli'de organize tarım bölgeleri faaliyete geçti. Bu üç ilde jeotermal kaynaklar önemli. Üretim maliyetlerini azaltacak üretim başladı. İçinde bulunduğumuz Kastamonu Besi Organize Tarım Bölgesi'nde ise çalışmalar sürüyor.

Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası

Yeni açıklanan hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası ile ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, kırmızı et konusunda önem verdiklerini ve yol haritasına sektörden destek aldıklarını dile getirdi.