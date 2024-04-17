İbrahim Yumaklı: Türkşeker'in fabrikalarına 390 sürekli işçi alınacak

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.

İstihdam edilecek işçilerin branşları

Yumaklı, söz konusu işçilerin branşlarına dair bilgi paylaşarak istihdama dair şu detaylar verdi:

80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.