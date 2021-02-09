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    İç yer fıstığının kilogramı Osmaniye'de 18 liradan işlem gördü

    Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 18 liradan işlem görüyor.
    • AA
    • 09.02.2021 - 15:19
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    İç yer fıstığının kilogramı Osmaniye'de 18 liradan işlem gördü

    Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Osmaniye'de yer fıstığı rekoltesi, ekim alanının genişlemesine bağlı olarak geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 18 liradan satıldı.

    2019’DA KİLO FİYATI 10 LİRAYDI

    Yer fıstığının kilogram fiyatı 2019 yılında 6-7 lira civarındayken geçen yıl kilogram başı fiyatı 10 liraya çıkmıştı.

    Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

    İç yer fıstığının kilogramı Osmaniye de 18 liradan işlem gördü #1

    İç yer fıstığının kilogramı Osmaniye de 18 liradan işlem gördü #2

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