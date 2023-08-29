IFC, 2023 mali yılında Türkiye'ye yaptığı yatırımı açıkladı IFC, 2023 mali yılında Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı.

AA

Uluslararası yatırım, tüm ülkeler açısından cazip bir imkanı olarak kabul ediliyor.

Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Türkiye'de 2023 mali yılında özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını duyurdu.

IFC'den yapılan açıklamada, kuruluşun, 2023 mali yılı olan 1 Temmuz 2022 ila 30 Haziran 2023 arasında Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla yapılan yatırımlar yoluyla ekonomik büyümenin hızlanmasına, istihdamın artırılmasına ve ihracatın desteklenmesine destek verildiği aktarıldı.

Sınır ötesi ticaret destekleniyor

Başka yatırımcıların da IFC'nin desteklediği projelere yaklaşık 662 milyon dolarlık yatırım yaptığı aktarılan açıklamada, kurumun küresel ticaret finansmanı programına katılan bankalar aracılığıyla sınır ötesi ticaretin desteklenmesi için de 996 milyon dolarlık finansman sağladığı bildirildi.

"Alt yapı desteklenerek rekabet gücü artırılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, şu değerlendirmede bulundu:

IFC, Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemeye ve kritik altyapıya yatırım yaparak, imalat sektörünü destekleyerek, ihracatı destekleyerek ve kritik finansmana erişimi artırarak ülkenin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Türkiye'de özel sektöre yapılan yatırımlar

Marport'a rıhtımlarının genişletilmesi ve yenilenmesi için 200 milyon dolarlık, Fraport TAV'a Antalya Havalimanı'nın iyileştirilmesi için 150 milyon euroluk finansman paketi sağlandığı belirtilen açıklamada, Assan Alüminyum'a 90 milyon dolarlık yeşil enerji yatırımı yapıldığı, Arçelik'e ise 120 milyon avroluk finansman imkanı sağlandığı kaydedildi.

Türkiye, IFC'den en yüksek yatırım alan üçüncü ülke

Açıklamada Türkiye'nin, IFC'nin toplam küresel yatırımları içerisinde en yüksek yatırım alan üçüncü ülke konumunda bulunduğu aktarıldı.