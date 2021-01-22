Balıkçılar, yasaklı alan dışında kalan İğneada'da avladıkları bol miktarda hamsi ile limana dönüyor.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, kıyıya kasalar dolusu hamsiyle dönüyor. Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

KASALAR DOLUSU HAMSİ

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu çekilen hamsi, balıkçılara rahat bir nefes aldırdı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor. İstanbul'a sevki sağlanan balık buradan Türkiye'ye dağıtılıyor.

250 BALIKÇI TEKNESİ

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, bu sayede vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini belirten Metin, "Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum." dedi.

İğneada'da 250 tekne hamsi peşine düştü VİDEO

İĞNEADA'DA İRİ HAMSİ ÇIKIYOR

Balıkçı Murat Kul ise Karadeniz'de güzel bir av sezonu geçirdiklerini, hamsi bolluğunun yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

Bu bolluğun birkaç gün daha sürmesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayacağını anlatan Kul, "Yasaklar nedeniyle rotamızı İğneada'ya çevirdik. Karadeniz büyük bir deniz. Balıklar her zaman aynı şekilde gelmez.

Belli bir ayda biraz küçük, belli bir yerde iri balık olabilir. İğneada'da iri hamsi çıkıyor. Ama doğu tarafına bakıyorsunuz biraz daha küçük hamsi var. Hamsinin göçü hızlı olmaya başladı." diye konuştu.

"HERKES BALIK YESİN"

Kul, balıkçıların avlanırken büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Biz hamsinin ne pahalı, ne de ucuz olmasını istiyoruz. Değerinde satılsın. Çünkü bunun da sofraya gelirken bir bedeli var, ödenen masraflar var. Kilosu 25-30 liradan satılıyor. Biz herkesin balık yemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.