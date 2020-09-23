İhracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin deneticileri değişti

Daha önce ihracata yönelik devlet yardımı ödemelerinin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması esastı. Şimdi denetimleri Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığının ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yaptığı destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdindeki denetimleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirmesine yol açan karar resmi gazetede yayınlandı.

ÖDEMELERE İLİŞKİN İNCELEME VE DENETİM USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığının "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile söz konusu ödemelere ilişkin inceleme ve denetim usulünde değişikliğe gidildi.

Buna göre, bakanlık tarafından ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) yapılan destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılacak.