- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İhracatçıların şeftalide 2021 hedefi, 170 milyon dolar
İhracatçıların şeftalide 2021 hedefi, 170 milyon dolar
Erken dönem şeftalinin hasat edildiği ve pazar tezgahlarına kadar geldiği sezon başında ihracatçılar da 170 milyon dolar hedef koydu.
- AA
- 05.06.2021 - 17:43
- Güncelleme : 05.06.2021 - 17:46
Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk ilçesinde hasat başladı.
Yaz ayının habercisi, uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilen şeftalide hasat coşkusu yaşanıyor. Şeftali ve nektarin ihracatı pandeminin zirve yaptığı 2020 yılında yüzde 71'lik artışla 90 milyon dolardan, 154 milyon dolara yükseldi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl Türkiye'den yapılacak şeftali ihracatından 170 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.