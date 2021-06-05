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İhracatçıların şeftalide 2021 hedefi, 170 milyon dolar

İhracatçıların şeftalide 2021 hedefi, 170 milyon dolar

Erken dönem şeftalinin hasat edildiği ve pazar tezgahlarına kadar geldiği sezon başında ihracatçılar da 170 milyon dolar hedef koydu.