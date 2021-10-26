İhtiyaç sahiplerine 60 milyar lira sosyal destek yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen sosyal destek faaliyetleri kapsamında, bu yıl yapılan ödemelerin 60 milyar liraya ulaştığı ve çalışmanın detayı aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, 2021'de yapılan sosyal yardımlara ilişkin veriler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal destek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine, 2021 Mart ayı itibarıyla üç faz halinde yürütülen Sosyal Destek Programı kapsamında 6 milyar 500 milyon lira, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" kapsamında 2 milyar 100 milyon lira, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme kapsamında 4 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 31 milyar 500 milyon lira, nakdi ücret desteği kapsamında 10 milyar 200 milyon lira, işsizlik ödeneği kapsamında 5 milyar 600 milyon lira olmak üzere yaklaşık 60 milyar lira destek sağlandı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA GÖNDERİLEN PAYLAR ARTIRILDI

Salgın sürecinde 81 ildeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) her ay gönderilen periyodik paylar, 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldı.

Sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması yönündeki çalışmalar kapsamında vatandaşların sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve sorunlarının çözümü amacıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısı, bu yılın eylül ayı itibarıyla 370 oldu.

İSTİHDAM EDİLEN ENGELLİ SAYISI 58 BİN 520'YE ULAŞTI

Engelli vatandaşlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yatılı hizmet veren engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2021 Eylül ayı itibarıyla 104'e, gündüzlü bakım hizmeti veren merkez sayısı 280'e ulaştı.

Engelli vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı kapsamında, kamuda istihdam edilen engelli sayısı 2002 sonu itibarıyla 5 bin 777 iken 2021 Haziran itibarıyla 58 bin 520'ye yükseldi.

HUZUREVİ SAYISI VE KAPASİTESİ ARTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevi sayısı ve kapasitesi 2002 yılına göre yaklaşık 2,5 kat artarak 2021 Eylül ayı itibarıyla 162 oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eylül ayı sonu itibarıyla 221 bin 487 kişiye eğitim verildi.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 8 bin 205 kişiye farkındalık eğitimi verilirken, Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında 7 bin 18 kişiye hizmet sunuldu.

ASDEP ROGRAMI İLE 513 BİN 974 HANEYE ULAŞILDI

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 2021'de 513 bin 974 haneye ulaşıldı.