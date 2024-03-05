İki aylık enflasyonun memur ve emekli maaşlarına yansıması yüzde 11,53 oldu Altı aylık enflasyon farkları memur, memur emeklileri ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında etkili. 2024'ün ocak ve şubat aylarının enflasyon verileri ilk altı aylık enflasyon farkına katkı yapacak.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon oranını yüzde 4,53 olarak açıklamasıyla memur ve emekliler ocak ve şubat ayı için yüzde 11,53 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

Bu fark temmuzda zamlanacak memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Ve Toplu Sözleşme'den gelen yüzde 15'lik fark da üzerine eklenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de adece 6 aylık enflasyon farkı kadar maaş alacak.

Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyor

Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta.

Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları da belli oldu.

Memur ve emekliler yüzde 11,53'li zammı garantiledi

Ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için de yüzde 4,53 enflasyon farkı alan memur ve emekliler, iki aylık yüzde 11,53'lük enflasyon farkını da şimdiden almış oldu.

4 aylık enflasyon farkı bekleniyor

Bundan sonra mart, nisan, mayıs ve haziran ayında açıklanacak aylık enflasyonlar beklenecek ve nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı

10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

Şimdiden elde edilmiş maaş farkları

İki aylık enflasyon farkına göre şimdiden elde edilmiş maaşlar:

Memura 3 bin 788 TL zam

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 3 bin 788 TL zamla 36 bin 649 TL'ye çıktı.

(Toplu Sözleşme'den gelen yüzde 15'lik fark üzerine eklenecek)

Memur emeklisine 1.699 TL zam

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 TL'den 1.699 TL zamla 16 bin 440 TL'ye çıktı.

İşçi ve esnaf emeklisine 1.153 TL zam

En düşük SSK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı 10 bin TL'den 1.153 TL zamla 11 bin 153 TL'ye çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)