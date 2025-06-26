İkinci el araçta 6 ay, 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 2026’ya uzatıldı

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay, 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldığı açıklandı.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için uygulanan ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geçilmedikçe araçların satışını ve pazarlanmasını engelleyen düzenleme, sektörde spekülatif satışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Diğer bir uygulama ise ikinci el araçların, üretici ya da distribütörün belirlediği güncel fiyatın üzerinde ilana çıkarılmasını yasaklıyor.

Böylece piyasanın dengesini bozan ilanların önüne geçiliyor.

146 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı’nın denetim çalışmaları kapsamında şimdiye kadar:

6 ay, 6 bin kilometre kuralına aykırı satış yapan bayi ve galerilere yaklaşık 53 milyon TL ceza verildi.

İlan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise 93 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı.

DÜZENLEMELER 2026’YA UZATILDI

Yapılan analizler sonucunda bu kuralların fiyat istikrarına ve stokçuluğun önlenmesine katkısı tespit edilerek, her iki düzenlemenin süresi 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatıldı.

YENİ DÖNEMDE KİMLER KAPSAMDA?

Yeni dönemde:

İkinci el araç ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde sürecek.

Yıllık üç ve üzeri ikinci el araç satan yetkisiz tüm gerçek ve tüzel kişiler de denetim kapsamına alınacak.

NOTERDEKİ İŞLEMLER

Noterlikler, ilgili satışları engellemeyi sürdürecek ve sıkı denetimler devam edecek.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI

Bakanlık, sektörde fiyat istikrarını sağlamak, tüketici haklarını korumak ve piyasada adaletli bir yapı oluşturmak için mevzuat çalışmalarını sürdürecek.

Gerektiğinde ise yeni tedbirler de gündeme alınacak.