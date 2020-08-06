İkinci el konutlar için verilen faizler yükseldi

İkinci el konutlar için verilen faizler yükseldi

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Kamu bankaları, ikinci el konutlardaki kredi faiz oranını yüzde 0.79'dan 0.87'ye yükseltti.

Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde değişiklik yaptı.

Sıfır konutlarda yüzde 0.64 faiz oranı, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz dönem korunurken ikinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79'dan yüzde 0.87'ye yükseltildi.

İKİNCİ EL KONUTLARDA FAİZLER ARTTI

İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

NE KADAR ÖDENECEK?

100 bin lira konut kredisinde yüzde 0.87 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık taksit tutarı 1345 lira oldu.