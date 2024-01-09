Haberler



Ekonomi



İkinci yumurta ihracat partisi Türkiye'den Rusya'ya ulaştı

İkinci yumurta ihracat partisi Türkiye'den Rusya'ya ulaştı Rusya, Türkiye için önemli bir ihracat pazarı. Sebze meyve ihracatı başta olmak üzere şimdi de yumurta ihracatçılarının rotası Rusya'ya çevrildi. Rusya Gıda Güvenliği Kurumu, ithal ettikleri yumurtaların sevkiyatına ilişkin bilgi paylaştı.