İkinci yumurta ihracat partisi Türkiye'den Rusya'ya ulaştı

Rus hükümeti, 1 Ocak'tan 1 Haziran'a kadar 1,2 milyar yumurtanın vergisiz ithalatına izin vermişti.
Türkiye'den Rusya'ya yumurta ihracatı başladı. Birinci partinin Rusya'ya gönderilmesi, üretici ve ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandı.
Şimdi Türkiye'den ithal edilen yumurtaların ikinci kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirildi.
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) yumurtaların sevkiyatı için açıklama yapıldı.
Türkiye'den ithal edilen yumurtaların, 5 Ocak'ta ülkenin güneyindeki "Yarag-Kazmalyar" noktasından Rusya'ya giriş yaptığı belirtildi.
Toplam 19,3 ton ağırlığında 316 bin 800 adet yumurta
Açıklamada, toplam 19,3 ton ağırlığındaki 316 bin 800 adet yumurtanın ülke içinde dağıtımına başlanacağı ifade edildi.
Rosselkhoznadzor'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen aynı miktarda yumurtanın ilk kısmının Rusya'ya ulaştığı bildirilmişti.
Vladimir Putin açıklama yapmıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'ta ülkede yumurta fiyatlarında yaşanan artışa dikkati çekerek, şu açıklamada bulunmuştu:
Türkiye'den ek ithalatın yapılması teklif ediliyor. (Türkiye ile) Tarım alanı dahil ekonomik bağlarımız güzel bir şekilde gelişiyor.
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de Türkiye'den kısa süre içinde vergisiz yumurta ithalatı yapacakları bilgisini paylaşmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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