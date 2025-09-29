İklim değişikliği kahvenin üretimini ve kalitesini tehdit ediyor

Dünya kahve fiyatları 2024'te, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son verilerine göre, kahve üretimindeki düşüş ve fiyatlardaki artış, kahve keyfinin gelecekte daha pahalıya mal olabileceğini ve hatta lezzetinden ödün verebileceğini gösteriyor.

ÜRETİM DÜŞTÜ

Kahve üretimindeki düşüş, bir önceki yıla göre fiyatları ortalama yüzde 38,8 artırdı. Kahve üretiminin düşmesi ve fiyatlarının artmasının temel nedeni, kahvenin kalbini oluşturan büyük üretici ülkelerdeki sert hava koşulları.

İHRACAT SINIRLANDIRILDI

Vietnam ihracatı sınırladı, Endonezya’da aşırı yağışlar üretimi yüzde 16 düşürdü, Brezilya’da da olumsuz hava kahve ağaçlarını vurdu.

ARABİCA KAHVE ALANLARI DARALDI

Dünya kahvesinin yüzde 5’ini üreten Etiyopya ile ilgili araştırmalar, ülkenin güneybatısındaki Arabica kahvesi üretim alanlarının artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışlar nedeniyle hızla daraldığını söylüyor.

EKOSİSTEMİ TEHDİT EDEN BEŞ UNSUR

Kıtanın sadece tarımsal üretimini değil, tüm ekosistemini tehdit eden beş temel unsurun öne çıktığını kaydeden uzmanlar bunları “sıcaklık artışı, yağış rejimlerinin hızla değişmesi, aşırı hava olaylarının çoğalması, zararlı bakteri ve hastalıkların artışı” olarak sıraladı.

Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Ruanda’nın üst bölgeleri kaliteli kahvenin anavatanı olarak görülüyor. Arabica çok hassas bir tür. İklim değişikliklerinden, sıcaklıktan hatta gölgeden bile çok rahat etkilenebiliyor.

ETİYOPYA’DAKİ KAHVE TARIM ALANLARI BÜYÜK TEHLİKEDE

Afrika Boynuzu’nda 10-15 senede bir kuraklık yaşanıyordu. Ancak bu sürenin kısalması, sıcaklığın artması ve yağış rejiminin değişmesiyle Etiyopya’daki kahve tarım alanları büyük tehlikede.

Yerel çiftçiler, kahveyi korumak için tarım alanlarına mango, muz gibi bitkiler dikiyor.

KAHVE AFRİKA İÇİN GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR

Uzmanlara göre, Afrika’da bir köye gittiğinizde mutlaka kahve ikram ediliyor. Bu onların kültürü ve kahve ikramını reddetmek bile hoş karşılanmıyor..