İlaca zam gelmeden önce stokçuluk başladı

İlaçlarda kullanılan döviz kurunun güncellenmesi öncesi ilaca gelecek zam beklenirken, vatandaşın aradığı ilacı bulamaması stokçuluk yapıldığına dair tahminleri artırdı.

İlaçların fiyatlandırılmasında baz alınan döviz kuru seviyesi, her yıl şubat ayının üçüncü haftasında güncelleniyor.

İLAÇ KURU ŞUBAT AYINDA GÜNCELLENECEK

İlaçlarda 4,58 lira olan euro kurunun önümüzdeki ay güncellenmesi bekleniyor. Bu aşamada euro kurunun bugün 15,2170 lira olduğu düşünüldüğünde en az “yüzde 35 güncelleme” bekleniyor.

VATANDAŞ ARADIĞI İLACI BULAMIYOR

İlaca kur düzenlemesi öncesi vatandaşın özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi aradığı ilacı bulamaması, sağlıklarının riske atılması sık sık gündeme geliyor.

“HEM VATANDAŞ HEM DE ECZACILAR MAĞDUR”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan; bazı ilaçların bulunamadığını, bu durum nedeniyle hem vatandaş hem de eczacıların mağduriyet yaşadığını belirtti.

“İLAÇLARIN SEVKİYATI MİNİMUM SEVİYEDE TUTULUYOR”

Saydan, “Şubat ayında gerçekleşecek ilaç euro kuru güncellemesi nedeniyle, ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor.

FİYATI DEĞİŞİNCE TÜM İLAÇLAR BİRDEN PİYASAYA ÇIKIYOR

Şubatta fiyat değişikliği geçerli olduktan sonra da söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAŞVURULDU

Bu konuda Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduk. Bakanlığın, sistem üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarını tespit etmesini ve duruma müdahale etmesini istedik.” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DE 60 MİLYAR LİRALIK İLAÇ PAZARI VAR

Geçen yıl Türkiye ilaç pazarı 60 milyar liralık hacme ulaştı. İlaç ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ının yurt içinde üretildiği bilgisi verildi.

İLAÇ ENDÜSTRİSİ YÜZDE 35 ZAM BEKLİYOR

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut, ilaç fiyatlarında şubatta en az yüzde 35 artışa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

"HAM MADDE FİYATLARI VE TEDARİK SIKINTISI ÜRETİMİN ÖNÜNDE ENGEL"

Barut, “Kullandığımız kura göre bakıldığında, ithal ilaçların tamamı zarar. Burada üretilen ilaçlara da bugünkü kurlarla bakınca, üretmek mümkün değil. Ham madde fiyatlarından ve tedarik sıkıntısından dolayı. Biz bu ilaçları üretip de verebiliyorsak, gerçekten büyük fedakârlık yapıyoruz. Halkımızın ilaçsız kalmaması için büyük gayret gösteriyoruz, birçok ilacı da hâlâ verebilir haldeyiz.

"BU KURLARLA DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Yıllardır her fiyat döneminde fedakarlık yaptık. Artık bu kurlarla durum sürdürülebilir değil.” diyerek üreticiler açısından durumu değeirlendirdi.