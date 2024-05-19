Ilısu Barajı ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı yaptı Tarım ve Orman Bakanlığı, Ilısu Barajı ve HES'in ülke ekonomisine yaptığı ekonomik katkı hakkında bilgi verdi.

AA

Türkiye'nin sulama ve enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığı hidroelektrik santrali yatırımları hızla geri dönüş sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

Türkiye'nin Fırat Nehri'nden sonra en büyük hidroelektrik potansiyeline sahip ve Dicle Nehri üzerinde elektrik üretimi için inşa edilen Ilısu Barajı ve HES, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunuyor.

Temelden 135 metre yükseklikte

Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip olan Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor.

10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesi

Ilısu Barajı, 10,6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 3'üncü en büyük depolama hacmine sahip barajı konumunda yer alıyor.

İlk elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan tesis, aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar liralık katkı sağladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)