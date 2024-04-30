İlk çeyrekte mükellefler enflasyon düzeltmesinden muaf GİB tarafından mükelleflerin Ocak-Mart 2024 döneminde enflasyon düzeltmesi yapmayacağı açıklandı.

AA

Mükelleflerin birinci vergilendirme dönemi olan Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmamalarına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun görüldü.

Birinci geçici vergi beyannamesi nasıl verilecek

Böylece, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde yer alan bilançonun doldurulmasına gerek olmadan verilecek.

Karar, 2023 hesap dönemi için geçerli değil

Öte yandan, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

İşlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali yapanlar kapsam dışı

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)