İlk tescilli endüstriyel kenevir tohumumuz 'Vezir' ve 'Narlı' oldu

Kenevir yetiştiriciliği ile ilgili alınan kararlarla denetimli üretime geçen ülkemiz, şimdi de kenevir tohumu üretiminde iki türü coğrafyaya kazandırdı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli kenevir olma özelliğine sahip “Narlı" ve "Vezir”, Türkiye’nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu oldu.

TESCİL İÇİN 2 YIL ÖNCE BAŞVURULDU

2 yıl önce ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı ve Vezir adında kenevir tohumu çeşitlerinde, tescil çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sonunda Türkiye’nin ilk ve yerli milli kenevir olma özelliği taşıyan Narlı ve Vezir kenevir tohumuna tescil belgesi verildi. Endüstriyel anlamda birçok farklı sektörde kullanılabilen bu tohumların uyuşturucu özelliği bulunmuyor.

"BİZE AİT KENEVİR ÇEŞİDİ YOKTU"

Tescil süreci hakkında bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizde kenevir tarımı uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu coğrafyaya kenevir gelmeden öncede kenevir tarımı yapılmaktaydı. Bizim ülke olarak tescilli kenevir çeşidimiz yoktu. Tüm özellikleri ortaya konmuş, adı olan özellikleri bilinen standart üretime uygun çeşit anlamına gelmektedir. Tarımda başlangıç tohumdur.

UYUŞTURUCU ORANI OLMAYAN TOHUM

O bakımdan tohumdaki standart ile başlamak istedik. 2013 yılında ülkemiz kenevir genetiklerinde güncel şartlara uygun, endüstriyel anlam taşıyan, uyuşturucu madde oranı olmayan çeşit üretebilir miyiz diye başlamış olduk. Çalışmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun’da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber başladık.





TÜBİTAK ÇALIŞMAYI DESTEKLEDİ

Bu çalışma daha sonra TÜBİTAK tarafından desteklendi. Çalışmalarımızın ilk ürünü 2019 yılı Ocak ayında ara öğün olarak 2 adayımızı tescile sunmuş olduk. Tescil çalışmaları 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda 2 adayımız uygun bulundu ve isimlerini Vezir ve Narlı demek suretiyle tohumlarımızı tescil ettirmiş olduk." dedi.

"İLAÇ AMAÇLI ADAYLARIMIZ VAR"

Başka amaçlar için kullanılabilecek kenevir adaylarının da olduğu söyleyen Aytaç, "Elimizde ileriki yıllarda değişik amaçlı uygun alabilecek örnekler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Yakın gelecekte başka amaçlar için kullanılabilecek olan ilaç amaçlı, gıda amaçlı olarak kullanılabilecek çeşitli adaylarımız da var. Yakın gelecekte bunlar için de başvuru yapacağız." dedi.