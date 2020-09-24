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    İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı eylülde artış gösterdi

    Merkez Bankası'nın açıkladığı İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı Eylül'de 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 10:22
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    İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı eylülde artış gösterdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

    KAPASİTE KULLANIM ORANINDA KORONAVİRÜS ETKİSİ

    Kapasite kullanım oranı (KKO) koronavirüsün salgını nedeniyle imalat sektörünün durması nedeniyle Nisan 2020'de 13,7 puan azalarak 2008 krizi döneminde 2009 ilk çeyrekte görülen yüzde 61,6'ya kadar gerilemişti.

    İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı eylülde artış gösterdi #1

    V ŞEKLİNDE TOPARLANMA

    Endeks bu düşüş sonrası "V" şeklinde bir toparlanma kaydetti ve Mart 2020 seviyelerine yeniden yaklaştı.

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