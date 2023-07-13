IMEI kayıt işlemlerinde şikayetler bir haftada 93 kat arttı IMEI kayıt ücretlerinin 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla bir anda yoğunlaşan işlemler nedeniyle son bir haftalık süreçte yaşanan aksaklıklar nedeniyle şikayetlerde 93 katlık bir artış görüldü.

DHA Yurt dışından alınan cep telefonlarında gerekli IMEI kaydı için alınan ücret 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla fiyat artışından etkilenmek istemeyenler yoğunluğa neden oldu. 6 bin 91 liradan kayıtlarını yaptırmak isteyen telefon sahipleri, sınır kapılarında ve ödemelerde yoğunluk yaşadı. 1 haftada şikayetler 93 kat arttı Kullanıcıların bir bölümü, ücretlerini ödemelerine rağmen ‘IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır’ hatası aldıklarını belirtti. Bu ve benzeri sorunlar şikayetleri de artırırken, şikayetler bir önceki haftayla kıyaslandığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.