IMF: Başarı hızlı ve birlikte hareket etmeye bağlı

IMF Direktörü Kristalina Georgieva, G20 ülkelerinin liderlerin online zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetleri "Bu konuda başarı hızlı ve birlikte hareket etmemize bağlı." şeklinde uyardı.

Aşı konusundaki haberlerin sevindirici olduğunu vurgulayan Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, bir yandan birçok yeni vakaların ortaya çıkmasının yanında, bir milyondan çok canı alan ve onmilyonlarca işin kaybolmasına neden olan virüsün ortadan kaldırılmasına ilişkin gelişmelerin umut verici olduğunun altını çizdi.

“GÜÇLÜ POLİTİKA UYGULAMALARI SÜRDÜRÜLDÜ”

Georgieva, koronavirüs kaynaklı krizinin neden olduğu belirsizliğin aşılmasında güçlü politika uygulamalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Temas yoğun hizmet sektörlerine ilişkin en son verilerin, pandeminin yeniden canlandığı ve bu durumun da ekonomilerde yavaşlayan bir ivmeye işaret ettiğine dikkati çeken Georgieva, "Bir başka deyişle, krize aşı yoluyla bir çözüm görünmeye başlasa da ekonominin önündeki yol hâlâ zorluklar ve engebelerle dolu." dedi ve ekledi: "İyi yanı, virüsün beklenenden daha hızlı kontrol altına alınması veya daha iyi tedavilerin geliştirilmesi, normal faaliyete daha hızlı dönüşe izin verecek olmasıdır; bu gelişmeler, ekonomideki tahribatı sınırlayacak ve büyümeyi hızlandıracaktır."

“BÜYÜME DAHA DÜŞÜK KALACAK VE KAMU BORÇLARI ARTACAK”

Pandemide yeni vakaların daha kapsamlı kısıtlamaları gerektirir ve aşının geliştirilip, üretimi ve yaygın olarak dağıtımı gecikirse, "sosyal mesafe"nin daha uzun süre süreceğine dikkat çeken Georgieva, "Sonuç olarak, büyüme daha düşük kalacak, kamu borçları artacak ve ekonomideki olumsuzluklar daha uzun süre devam edecek" dedi.

ÜÇ TEMEL ÖNCELİK

Georgieva, "Bu nedenle, devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyacımız var. Buradaki başarı, harekete geçmemize bağlıdır; durum hızlı bir şekilde ve birlikte hareket etmemizi gerektiriyor. Üç temel öncelik görüyorum: sağlık krizini sona erdirmek, ekonomik iyileşmeyi güçlendirmek ve daha iyi bir 21. yüzyıl ekonomisinin temellerini oluşturmak." diyerek açıklamasını sonlandırdı.