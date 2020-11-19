IMF ekonomik toparlanma hızındaki yavaşlamayı gündeme getirdi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronavirüsten dolayı devam eden belirsizlikle mücadele için güçlü politika eylemi çağrısında bulundu.

Son verilerin koronavirüs salgınının arttığı ekonomilerde toparlanma hızının yavaşladığını gösterdiğini belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G-20 Liderler Zirvesi öncesi "Belirsizlikle Mücadele için Sürekli Güçlü Politika Eylemi" başlıklı yazıyı kaleme aldı.

“KORONAVİRÜS VAKALARI KÜRESEL TOPARLANMAYI BELİRSİZ KILIYOR”

Küresel ekonominin kritik bir dönemeçle karşı karşıya olduğuna işaret eden Georgieva, ülkelerin koronavirüs krizinin derinliklerinden toparlanmaya başladıkları ancak birçok ekonomide vakalardaki artışın bu toparlanmayı zor ve belirsiz kıldığını belirtti.

IMF'nin küresel ekonomik büyümeye ilişkin son tahminlerinden bu yana elde edilen verilerin küresel toparlanmanın devam ettiğini doğruladığını aktaran Georgieva, ABD, Japonya ve Euro Bölgesi dahil olmak üzere birçok ekonomi için 3'üncü çeyrekteki ekonomik faaliyetin beklenenden daha güçlü geldiğini anımsattı.

"POLİTİKA DESTEĞİ VAKTİNDEN ÖNCE ÇEKİLMEMELİ"

"Temasın yoğun olduğu hizmet endüstrileri için en son veriler, pandeminin yeniden arttığı ekonomilerde yavaşlayan bir hıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulunan Georgieva, ekonominin önündeki yolun hala zorlu ve aksaklıklara açık olduğunu vurguladı.

Georgieva, kaleme aldığı yazıda devam eden belirsizlikle mücadele etmek için sürekli güçlü politika eylemine ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.

“DAHA GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GEREKİYOR”

Georgieva, daha güçlü bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, yaygın olarak paylaşılan tıbbi çözümlerde daha hızlı ilerlemenin 2025'e kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sunabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Politika desteğinin vaktinden önce çekilmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Georgieva, "Bazı ekonomilerde, gelecek yıl şu anda bütçelenenin ötesinde daha fazla mali destek için alan var." derken senkronize bir altyapı yatırımı hamlesi için şimdiden hazırlanılması gerektiğinin altını çizdi.

"KRİZİN DERİN İZLER BIRAKMASI MUHTEMEL"

Öte yandan IMF, söz konusu zirve öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu da yayınladı.

Son göstergelerin toparlanma hızının yavaşladığına işaret ettiği belirtilen raporda, "Küresel ekonomik faaliyet haziran ayından bu yana toparlanırken, toparlanmanın ivme kaybettiğine dair izler var ve krizin derin, eşit olmayan izler bırakması muhtemel." değerlendirmesine yer verildi.

"TİCARİ GERİLİMLER AZALMALI"

Raporda, belirsizlik ve risklerin son derece yüksek olduğuna işaret edilerek, politikaların krizi hızla bitirmeye ve güçlü bir toparlanmayı desteklemeye odaklanması gerektiğinin altı çizildi. Raporda, ticaret kısıtlamalarının azaltılması ve ticaret gerilimlerinin hafifletilmesinin toparlanmanın desteklenmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

Raporda, uluslararası mali güvenlik ağının güçlendirilmesi ve uluslararası vergilendirme sisteminde reform yapma çabasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.