IMF: Küresel mali destek 14 trilyon dolara ulaştı

IMF, küresel mali desteğin 14 trilyon dolara ulaştığını belirterek, toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar desteğin devam etmesi gerekliliğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali İzleme Raporu'nu güncelledi. Koronavirüs salgınının kamu maliyesi için ciddi bir zorluk oluşturduğuna dikkati çeken raporda, küresel mali desteğin Ekim 2020'den bu yana yaklaşık 2 trilyon 200 milyar dolar artarak 14 trilyon dolara ulaştığı aktarıldı.

İNSAN YAŞAMININ VE GEÇİM KAYNAKLARININ KURTARILMASINA KATKI

Raporda, küresel mali desteğin insan yaşamının ve geçim kaynaklarının kurtarılmasına katkıda bulunduğu, salgının tüketim ile üretim üzerindeki etkilerini hafiflettiği aktarıldı.

“KÜRESEL KAMU BORCU 2020 SONUNDA GSYH'NİN YÜZDE 98'İNE ULAŞTI”

Gelirlerin düşmesine neden olan ekonomik daralmayla birlikte söz konusu desteğin kamu borçlarında ve açıklarında artışa neden olduğuna işaret edilen raporda, küresel kamu borcunun 2020 sonunda GSYH'nin yüzde 98'ine ulaştığını tahmin edildi. Bu oran, Ekim 2019'da yayınlanan Mali İzleme Raporu'ndaki tahminlerde yüzde 84 olmuştu.

"HANEHALKLARINA VE İŞLETMELERE YÖNELİK MALİ DESTEK, TOPARLANMA GERÇEKLEŞENE KADAR SAĞLANMALI"

Tedavi ve aşılara erişim konusunda küresel iş birliğinin öneminin vurgulandığı raporda, "Savunmasız hanehalklarına ve işletmelere yönelik mali desteğin, toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar uygun bir şekilde sağlanması gerekir." denildi.

Raporda, maliye politikasının mali ve finansman risklerini yönetirken, sürdürülebilir bir toparlanmayı desteklemesi, yeşil, dijital ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişi kolaylaştırması gerektiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN KAMU BORCUNUN GSYH'YE ORANI TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkelerin kamu borçlarının GSYH'ye oranlarına ilişkin verilerin de yer aldığı raporda, Türkiye'de 2020'de brüt kamu borç stokunun GSYH'ye oranının yüzde 40,4 olduğu tahmin edildi. Bu oran, Ekim 2020'de yayınlanan raporda, yüzde 41,6 olarak öngörülmüştü. Ülkenin daha önce 2021'de yüzde 45,5 olması beklenen kamu borç stokunun GSYH'ye oranı ise yüzde 40,3 olarak revize edildi.