IMF, nisan raporunda Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirmedi IMF küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3,1, 2025 tahminini ise yüzde 3,2 seviyesinde sabit bıraktı.

ensonhaber.com

Uluslararası Para Fonu (IMF), nisan ayı Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. IMF'nin raporunda, küresel büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısı, "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığıyla yayınlandı.

Kurum, Türkiye için 2024 tahmini yüzde 3,1, 2025 tahmini yüzde 3,2 olarak korundu.

Raporda, ekonomik aktivitenin 2022-2023'teki küresel dezenflasyona karşın şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğu, küresel enflasyon 2022 ortasındaki zirvesinden gerilerken "ekonomik aktivitenin stagflasyon ve küresel resesyon uyarılarına meydan okuyarak istikrarlı bir şekilde büyüdüğü" aktarıldı.

Büyümenin bu yıl ve gelecek yıl aynı hızda devam etmesi öngörülüyor

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü, büyümenin 2024 ve 2025 yıllarında da aynı hızla devam etmesinin öngörüldüğü vurgulanan raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ocak ayında yayımlanan tahmine kıyasa 0,1 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ait tahminin de yüzde 3,2 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

"Küresel manşet enflasyonun 2023'teki yıllık ortalama yüzde 6,8'den seviyesinden 2024'te yüzde 5,9'a düşecek"

Raporda, küresel manşet enflasyonun 2023'teki yıllık ortalama yüzde 6,8'den seviyesinden 2024'te yüzde 5,9'a ve 2025'te yüzde 4,5'e düşmesinin beklendiği dile getirilerek, gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerden daha erken ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri sabit tutuldu

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri değiştirilmedi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi beklenen IMF raporunda, parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesi öngörüldü..

IMF'nin Türkiye için enflasyon tahmini

Enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 59,5 ve gelecek yıl için yüzde 38,4 olurken, ülkede işsizlik oranın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini yükseltildi, Euro Bölgesi'nin düşürüldü

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,7'ye yükseltildiği raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a çıkarıldığı ifade edildi.

Euro Bölgesi

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e ve 2025 yılı için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürüldüğü kaydedildi.

Almanya

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e düşürüldüğü aktarıldı.

İtalya

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 0,7 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,7'ye indirildi.

İspanya

İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,9'a çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 2,1'de sabit tutulduğu belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e düşürüldüğü kaydedildi.

Çin ekonomisinin büyüme beklentisi sabit bırakıldı

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6 ve gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 6,5'ten yüzde 6,8'e yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 6,5'te sabit tutulduğu kaydedildi.

Rusya

Raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,2'ye, gelecek yıl için de yüzde 1,1'den yüzde 1,8'e yükseltildiği bildirildi.