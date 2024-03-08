IMF, Süveyş Kanalı'ndaki ticareti açıkladı: İki ayda yüzde 50 azaldı Kızıldeniz'deki saldırılar, küresel ticareti aksattı. Yeni güzergahta ise nakliye süreleri yaklaşık 10 gün azaldı. Bu durum lojistiği aksatan ve maliyeti artıran bir unsur olarak küresel ticarete olumsuz yansıyor.

AA

Dünya ekonomisi etkileyen etmenlerden birisi de jeopolitik riskler.

Bunlardan birisi de Süveyş Kanalı'nda yaşananların ticarete yansıması.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan blog yazısında, Süveyş Kanalı'ndaki ticaret hacminin yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 50 azaldığını bildirdi.

Verilen bilgilere göre, Ümit Burnu'ndaki ticaret hacmi ise aynı dönemde yüzde 74 arttı.

Geçen birkaç ayda küresel ticaret, iki kritik nakliye güzergahındaki aksamalar nedeniyle sekteye uğradı.

Kızıldeniz'den geçen gemilere yönelik saldırılar normalde küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'inin geçti, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan Süveyş Kanalı'ndaki trafiği azalttı.

Nakliye şirketleri gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirdi

Yazıda, bazı nakliye şirketlerinin gemilerini Ümit Burnu'na yönlendirdiği belirtilerek bu durumun, teslimat sürelerini ortalama 10 gün veya daha fazla artırdığı ve stokları sınırlı olan şirketlere zarar verdiği ifade edildi.

Deniz ticareti yavaşladı

Panama Kanalı'ndaki şiddetli kuraklığın ise yetkilileri geçen yıl ekim ayından bu yana günlük gemi geçişlerini önemli ölçüde azaltan kısıtlamalar uygulamaya zorladığı aktarılan yazıda, küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 5'inin geçtiği kilit noktada deniz ticaretini yavaşlattığı ifade edildi.

Panama Kanalı'ndaki ticarete kuraklık engeli

Yazıda, Panama Kanalı'ndaki ticaret hacminin de geçen yıla kıyasla neredeyse yüzde 32 düştüğü kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında Sahra Altı Afrika'daki 70 limana yapılan seferlerde geçen yıla göre yüzde 6,7'lik düşüş kaydedildiği belirtilen yazıda, Avrupa Birliği ile Orta Doğu ve Orta Asya'da ise yüzde 5,3 azaldığı kaydedildi.

Artan nakliye süreleri

Yazıda, bu düşüşlerin muhtemelen uzayan nakliye sürelerinin geçici etkilerini yansıttığı aktarıldı.

Enflasyonu yükseltebilir görüşü

IMF'nin blog yazısında, devam etmesi halinde bu aksamaların etkilenen ülkelerdeki bazı tedarik zincirleri için geçici engel oluşturabileceği ve kısmen yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)