IMF'den 28 yoksul ülkeye borç yardımı adımı

IMF, dünyadaki fakir ülkelerin koronavirüs salgını sonrasında edindiği varlıkları kaybedeceğini düşündüğünü açıklamıştı. Şimdi de düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

BORÇ YARDIMINI 13 NİSAN 2022'YE KADAR UZATTI

Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

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Açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla böyle bir karar verildiği iletildi.