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- IMF'den 28 yoksul ülkeye borç yardımı adımı
IMF'den 28 yoksul ülkeye borç yardımı adımı
- AA
- 06.10.2020 - 08:48
Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.
BORÇ YARDIMINI 13 NİSAN 2022'YE KADAR UZATTI
Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.
DÜNYADA YAŞANAN OLUMSUZ GELİŞMELER IMF’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ
Açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla böyle bir karar verildiği iletildi.