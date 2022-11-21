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    IMF'den Fransa'ya 'bütçeni ayarla' çağrısı

    IMF, Fransa'dan mali politikalarını bütçe açığını düşürecek şekilde ayarlamasını istedi.
    • 21.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 17:32
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    IMF'den Fransa'ya 'bütçeni ayarla' çağrısı

    Fransa, jeopolitik risklerin körüklediği enflasyonla mücadele ederken işsizliği tırmandırmamak için kaynak ayırdı. Fransa, bir yıldır GSYH'nin yüzde 2'sinden fazla harcama yaptı.

    Fransa'da, hükümetin "neye mal olursa olsun" diyerek işletmelerin kapanmasını önlemeye yönelik verdiği destek, bütçede taşınması zor bir yük oluşturdu.

    IMF, Fransa'ya çağrı yaptı

    Uluslararası Para Fonu (IMF), Fransa'ya kamu borcunun artmaması için gelecek yıldan itibaren mali politikalarını bütçe açığını düşürecek şekilde ayarlaması çağrısında bulundu.

    Rapor yayınlandı

    Fransa'nın mali durumuna ilişkin yayınlanan raporda, ülkenin 2023'ün başından itibaren mali durumunu gözden geçirmesi ve ekonomisini konsolide etmesi istenildi.

    "Yaşanan 2 kriz ve etkisi azalmış salgına yönelik destekler Fransa'nın 2023 kamu bütçesini konsolide etmesini gerektiriyor." denilen raporda, Paris'in bunun yerine bütçe açığını düşürmeyi 2024'e ertelediğine işaret edildi.

    IMF, Fransa için 2023 büyüme tahminini yüzde 0,75'te bıraktı

    IMF'nin enerji tedbirlerinin uzatılması, şirketlere uygulanan vergi indirimi nedeniyle Fransa için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 0,75'te bıraktığı kaydedilen raporda, enerji desteği ve vergi indirimlerine yönelik bir ertelemenin bütçe açığını önemli ölçüde düşüreceğine de atıf yapıldı.

    IMF

    Emeklilik yaşının düşürülmesi tavsiye edildi

    Raporda, IMF'nin ayrıca hükümete, emeklilik yaşının düşürülmesi, işsizlik reformunun tamamlanması, fosil yakıtlar ve konut dahil itidalli harcamalara ve kamusal hizmetlere ilişkin yapısal reformlara odaklanması tavsiyesinde bulunuldu.


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