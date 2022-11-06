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    IMF’den Türkiye'ye faiz artırımı tavsiyesi

    IMF’den Türkiye'ye faiz artırımı tavsiyesi

    IMF, daha önce yayınladığı raporlarda büyümeyi olumsuz etkileyeceği için dünya ülkelerini faiz artırımı konusunda uyarırken; şimdi ise Türkiye’ye faiz artırımı tavsiyesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 11:18
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    Yüksek enflasyona karşı ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere dünya merkez bankaları politika faizi artırıyor. Türkiye ise büyümeyi ve istihdamı önceleyerek politika faizini düşürüyor.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 20 Ekim’deki toplantısının ardından politika faizini 150 baz puanlık bir indirimle yüzde 12’den yüzde 10,5’e çekti.

    IMF, Türkiye’nin politika faizini düşürmesine karşı

    Bu aşamada Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye faiz artırımı tavsiyesinde bulundu.

    IMF'den yapılan açıklamada IMF heyetinin Ankara ve İstanbul'da 16-22 Ekim tarihleri arasında kamu ve özel sektörden farklı kesimlerle temaslarda bulunduğu açıklandı.

    IMF Türkiye’ye yönelik rapor hazırladı

    Raporda, “Bu tür hamleler, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeye yardımcı olacak ve rezervlerin zaman içinde yeniden oluşturulmasına izin verecek” ifadeleri yer aldı.

    Değerlendirmede yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler göz önüne alındığında sıkı maliye politikasının kırılgan kesimlere yönelik hedefli yardımlar yapılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

    Bu hamlelerin uygulanmasıyla birlikte enflasyonda yaşanacak düşüşün ardından, devletin finansal piyasalarda ve kredi tahsisinde daha az rol oynaması için Kur Korumalı Mevduat (KKM) dahil makro ihtiyati ve düzenleyici önlemler aşamalı olarak kaldırılması da önerilerin arasında bulunuyor.

    IMF’den Türkiye ye faiz artırımı tavsiyesi #1

    Türk Lirası’ndaki değer kaybı vurgulandı

    Raporda koronavirüs salgının ilk etkisinden sonra özel sektöre verilen teşviklerin güçlü bir toparlanma sağlandığı vurgulanırken, 2021 sonundan itibaren politika faizinde yapılan indirimlerin TL’nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesine yol açtığı belirtildi.

    Türkiye’nin tek haneli faiz hedefi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması konusunda sık sık gündeme getirerek, “Faizi tek haneli rakama doğru çekiyoruz.” diyor.

    IMF’nin raporu resmileşebilir

    Önümüzdeki haftalarda değerlendirme raporunun hazırlanacağı ve Ocak 2023'te İcra Direktörleri Kurulu tarafından raporun değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

    IMF

    IMF üye ülkelerde her yıl 1 kez değerlendirme yapıyor

    IMF, üye ülkelerde yılda bir kez konsültasyon çalışması yapıyor. Bu çalışma sırasında IMF yetkilileri ekonomik verileri toplarken ilgili ülkenin yetkilileriyle de görüşüyor.

    Diğer merkez bankaları faiz artırıyor

    ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla politika faizi 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), son 33 yılın en büyük artırımına giderek faizi 75 baz puan yükseltti. Böylece faiz yüzde 2,25’ten yüzde 3’e çıktı.


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