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    IMF'ye göre küresel ekonomilerde enflasyonun görünümü iç karartıyor

    IMF, yaşanan ekonomik gelişmeleri hazırladığı raporlarla ve makalelerle ele alarak değerlendiriyor.
    • 14.11.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:24
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    IMF'ye göre küresel ekonomilerde enflasyonun görünümü iç karartıyor

    Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için beklentilerin, iç karatıcı olduğunu ortaya koydu.

    IMF'ye, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması nedeniyle ekimde tahmin edilenden daha kötümser.

    IMF Araştırma Departmanı Ekonomisti Tryggvi Gudmundsson, "Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya" yönelik bir blog yazısı kaleme aldı.

    Gelecek aylarda birçok G-20 ekonomisinde daha fazla sıkılaşma bekleniyor

    Blog yazısında, Avrupa'da enerji krizinin kötüleşmesinin büyümeyi ciddi şekilde engelleyeceği ve enflasyonu yükselteceğine vurgu yapılarak, gelecek aylarda birçok G-20 ekonomisinde daha fazla sıkılaşmanın beklendiği aktarıldı.

    IMF

    Görümünü karartan etmenler

    Küresel ekonomi için beklentilerin geçen ay tahminlerden bile kötü olduğuna işaret edilen yazıda, buna sebep olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması ile Çin'deki zayıf büyüme ivmesi gösterildi.

    AA'nın haberine göre yazıda, IMF’nin küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdiği hatırlatılarak, son aylarda, G20 ülkelerindeki satın alma yöneticisi (PMI) endekslerinde kaydedilen istikrarlı bir kötüleşmeye işaret edildi.


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