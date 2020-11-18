İMSAD: 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümü planlanıyor

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, kentsel dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyon konutun dönüştürülmesinin hedeflendiğini hatırlatarak, açıklama yaptı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen Gündem Buluşmalarının 38'incisi "Değişmeyen Gündem: Deprem Gerçeği" başlığıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, tüm şehirlerde önceliğin "depreme dayanıklı, çevre dostu yapılarla can ve mal güvenliğini sağlamak" olması gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımız İzmir depreminin ardından yaptığı açıklamada; şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon kişiye yaklaşık 15 milyar 500 milyon liralık destek verildiğini belirtti." diyen Küçükoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız ayrıca hâlâ 6 milyon 700 bin konutun dönüşmesi gerektiğini hatırlattı. Kentsel dönüşüm eylem planına göre önümüzdeki 5 yılda da 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Ortalama bir hesap yaptığımızda kamunun kentsel dönüşüme destek için bugünkü fiyatlarla kira ve taşınma için 28 milyar lira, konut üretimi için ise 280 milyar lira kaynağı aktarması gerekecek. Bu kaynağın da hane halkı ve müteahhitlikle beraber sağlanabileceği inancıyla, toplumun motivasyonunu yükseltmeyi, bilinçlenmenin kuvvetlenmesini sağlamayı ve depreme karşı mücadeleyi artırmayı amaçlamalıyız."

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE, KENTSEL KALİTE DE ARTACAK"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, kentsel dönüşüm sürecinde, kentsel kaliteyi artırmak gibi bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

"İNSANLAR BAŞINI SOKTUĞU EVİ SORGULAMALI"

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, konut alırken deprem güvenliğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, insanların buzdolabı veya çamaşır makinesi satın alırken, makinenin harcadığı enerjiyi ve enerji sınıfını sorguladığını, otomobilin güvenlik sistemlerinden frenleme mesafesine, tükettiği yakıttan yol tutuşuna kadar sorgulama yaptığını anlattı.

"Ancak başını soktuğu evin başta deprem olmak üzere yangın ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklılığını, kendisine nasıl bir konfor, yaşam ve hava kalitesi, enerji ve su tasarrufu ile atık yönetimi sağladığını aynı duyarlılıkla sorgulamıyor." diyen Erdoğan, sorgulamaya en azından kentsel dönüşüm sürecinde yenilenen binalarla başlanabileceğini söyledi.