İnegöl'de üretici soğuk hava deposunun avantajını yaşıyor

Bursa İnegöl'de 60 dönüm arazide yetişen 20 bin ton meyve, artık soğuk hava deposuna kaldırıldığı için pazarlama ve fiyatlandırma açısından avantajlı hale geldi.

İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi'nin inşa ettirdiği soğuk hava deposu sayesinde 20 bin ton meyve, herhangi bir aracı olmadan değerinde pazarlanıyor.

Bursa'nın verimli topraklara sahip İnegöl ilçesinde belediye-çiftçi iş birliğiyle oluşturulan İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifince yaptırılan soğuk hava deposu, ileride bir satış ofisi açmaya ve kendi enerjisini üretmeye hazırlanıyor.

İnegöl Belediyesi'nin 154 üreticinin katılımıyla Haziran 2019'da kurduğu İnegöl Üreten Çiftçiler Kalkınma Kooperatifi tarafından geliştirilen proje, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) sunuldu. Kurumdan onay alınmasının ardından Şubat 2020'de temeli atılan tesis, 4 bin tonluk kapasitesiyle geçen eylül ayında açıldı.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ EL BİRLİĞİYLE ARACISIZ KAZANMAYA YÖNLENDİRİYORUZ"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin ülke ekonomisine birçok sektörde yaptığı üretimle katkı sağladığını söyledi.

En çok depolama ve paketleme alanında yaşanan sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayan Taban, şöyle devam etti:

"Çiftçimizin aracısız kazanması için bir çalışma yaptık. Bunun akabinde de 8 ay gibi kısa bir sürede Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Soğuk Hava Deposunu tamamladık.

YURT DIŞINDA BAŞARILI ÖRNEKLERİ VAR

İspanya'da 40 bin üyeli, 80 bin çalışanlı kooperatif var. Almanya'nın en büyük bankası, çiftçilerin kurduğu banka. Yani bakıldığında çiftçiler sanayicilere kredi verecek konuma gelmiş. Bunların hepsi el birliğiyle oluyor. Bizler de çiftçilerimizi el birliğiyle aracısız kazanmaya yönlendiriyoruz. Paketleme tesisi de inşa edeceğiz. Kooperatifimizin tüm bölümleri faaliyete geçince pazarlama ekibi kurmayı hedefliyoruz. Pazarlama ekibimiz çiftçilerimizin ürünlerini pazarlayacak. Böylece çiftçimizin pazar ve pazarlama sorunu da ortadan kalkacak."

"İLÇENİN POTANSİYELİ BÜYÜK"

Kooperatif Başkanı Sinan Kağan da ilçenin tarımda küçümsenmeyecek bir üretim potansiyelinin olduğuna dikkati çekti.

İlçede 2020 verilerine göre 1 milyar 100 milyon liralık tarımsal üretimin olduğunu bildiren Kağan, soğuk hava deposunda şu anda yaklaşık 3 bin ton ürünün bulunduğunu, yıllık bazda toplam miktarın 20 bin tona yakın olacağını anlattı.

Depo olmayınca çiftçilerin ürünlerini arazide satmak zorunda kaldığını aktaran Kağan, şunları kaydetti:

"HASATTA DAHA UCUZA SATACAĞINA DEPODA KORUNAN ÜRÜN DEĞERLENİYOR"

"Elma, armut, ayva gibi ürünlerin halka arzı çoğunlukla kış mevsiminde oluyor. Tüm ürünlerin çıktığı gibi bir anda tüketilmesinin mümkünatı yok. Bunların belli oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. Bu da çiftçinin tek başına yapabileceği bir olay değil. Çiftçinin hasat mevsiminde 1,80 liraya sattığı ürün şu an depo sayesinde 4-5 liraya alıcı buluyor. Üreticinin bir aracı olmadan birebir kendisinin kazanmasına yardımcı oluyoruz, alın terinin karşılığını almasına öncülük ediyoruz."