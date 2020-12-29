İngiliz bakan Liz Truss'tan Türkiye ile serbest ticaret paylaşımı

İngiltere Ticaret Bakanı Truss, Ankara ile anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı

İngiliz Ticaret Bakanı Liz Truss, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, mutabakatın, değeri 18 milyar sterlinden (yaklaşık 179 milyar TL) fazla olan ticareti kapsadığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE DAHA İDDİALI ANLAŞMANIN YOLU AÇILDI"

Bu sayede yakın gelecekte Türkiye ile daha iddialı bir anlaşmanın yolunu açtıklarını belirten Truss, daha fazla ticaret ve yatırımın İngiltere'de ekonomik büyümeyi yönlendireceğini kaydetti.

18 MİLYAR STERLİNDEN FAZLA TİCARETİ KAPSIYOR

İngiltere Ticaret Bakanı, mevkidaşı Ruhsar Pekcan ile görüştükten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Truss, "Az önce Türkiye ile 18 milyar sterlinden fazla ticareti kapsayan bir ticaret anlaşması imzaladık." diye yazdı.

"TİCARET DEMEK İŞ DEMEK"

Anlaşmanın ticaret için hayati sürekliliği sağladığını dile getiren Truss, bu sayede otomotiv, demir ve imalat sektöründe binlerce işi desteklediklerini bildirerek, paylaşımının sonunda "Ticaret = iş" notunu düştü.

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