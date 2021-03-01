İngiliz turistlerin Türkiye'ye talebinin artması bekleniyor

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, İngiltere pazarından Türkiye'ye yönelik artan turizm talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ana pazarlarından biri olan İngiltere'de salgın kısıtlamalarının 8 Mart'tan itibaren 4 farklı aşamada kaldırılmasının planlandığını anımsattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan plana göre, İngiltere'deki tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran itibarıyla kaldırılmasının hedeflendiğini hatırlatan Bağlıkaya, "Johnson, uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını açıklarken, yaz tatili yapmak isteyenlerin önündeki belirsizliği azaltmak ve tatilcilere planlama için zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar duyurulacağı açıklandı." dedi.

"İNGİLTERE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

İngiltere'de seyahat taleplerinde bir anda çok büyük bir sıçrama kaydedildiği haberlerini aldıklarını aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de ana pazarlarımızdan olan İngiltere'deki gelişmeleri, tur operatörlerinin verdiği bilgilerle yakından takip ediyoruz. İngiltere pazarındaki tur operatörleri, yaz aylarına yönelik tatil rezervasyonlarında talep patlaması beklediklerini ifade ediyorlar. Türkiye, İngiltere'de en çok talep gören destinasyonlar arasında yer alıyor. İngilizler ülkemizde Marmaris, Kaş, Kalkan, Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme başta olmak Muğla ve Antalya'ya büyük ilgi gösteriyor. Salgınla birlikte kamp, karavan, villa ve yat turizmine de talep arttı."

"İNGİLTERE'NİN ÜLKEMİZE TALEBİ ARTACAK"

Geçen yıl salgın kaynaklı Avrupa'dan talep düşüşü yaşadıklarını ifade eden Bağlıkaya, "İngiltere, bu tablonun dışında kaldı. Bu yıl da salgından kaynaklı farklı bir durum yaşanmazsa İngiltere'nin ülkemize talebinin artarak devam edeceği anlaşılıyor." dedi.

"SEZONUN KASIM AYINA KADAR UZAYACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, İngiltere'den tatil rezervasyonlarının daha çok temmuz ayına yoğunlaştığını, ağustos ve eylülün de önemli oranda rezervasyon alınan aylar olduğunu belirterek, bu bilgiler ışığında sezonun kasım ayına kadar uzayacağını öngördüklerini söyledi.

BU YIL YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 60-70 ARTIŞ BEKLENİYOR

Firuz Bağlıkaya, "Türkiye açısından bakıldığında ana pazarımız konumunda olan Avrupa ülkeleri ve Rusya pazarında aşılanma sürecinin hızlanması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması halinde 2021 yılında ülkemize gelecek olan yabancı ziyaretçi sayısında 2020 yılına göre yüzde 60-70 seviyelerinde bir artış elde edeceğimizi, 20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.