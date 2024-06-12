İngiltere ekonomisi nisanda büyümedi İngiltere, koronavirüs saygının sonrasında yaşanan ekonomik darboğazın izlerini silmeye çalışırken, nisan ayı büyüme verisi zayıf seyirde açıklandı.

AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı nisan ayına ilişkin öncü büyüme verilerine göre, ülke ekonomisi nisanda yatay seyir izledi.

Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,2 büyürken, imalat ve inşaat sektörleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,4 küçüldü.

Çeyreklik bazda büyüdü

İngiliz ekonomisi şubat-nisan dönemini kapsayan üç ayda ise çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme gösterdi.

Bu dönemde hizmet sektörü yüzde 0,9 ve imalat yüzde 0,7 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,2 daraldı.

"Ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmez"

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales, ekonomide nisanda görülen durgunluğun ekonomik toparlanmanın sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek, "Ancak ülkedeki seçimlere üç hafta kala Başbakan Rishi Sunak için pek de iyi bir haber değil." ifadesini kullandı.

"Ekonomi kırılganlığını koruyor"

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) Yardımcı Ekonomisti Hailey Low ise zayıf büyüme verilerinin İngiltere ekonomisinin toparlanma yolunda kırılganlığını koruduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

"Durgunlukla boğuşan bir ekonomi"

Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, İngiltere ekonomisinin düşük verimlilik ve yüksek ekonomik hareketsizliğin büyüme potansiyelini azaltması nedeniyle durgunlukla boğuşan bir ekonomi olduğunu kaydeden Low, "Yapısal reformlarla kamu ve özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politikalar, yeni bir yüksek ekonomik büyüme dönemine girmek için bir sonraki hükümetin odak noktası olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)